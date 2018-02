Un dels pocs testimonis escrits que hi ha sobre la Revolta de Fígols són aquestes memòries que acaba de publicar el Centre d’Estudis Llibertaris Federica Montseny.

És la obligació de tot historiador o entitat vinculada a la recuperació de la memòria històrica que aquests testimonis no restin oblidats en un prestatge. Com m’ha recordat més d’una vegada l’historiador Josep Pich, no serveix de res recollir testimonis si després no es fa difusió i que millor manera de recuperar-los de l’oblit que en forma de llibre. El relat de la història pertany a aquells que van participar i el nostre deure com a societat és fer-ne difusió i que les generacions futures puguin recuperar i interpretar aquestes veus. És d’agrair la labor de centres d’estudis i petites editorials que es dediquen a recuperar petites històries del calaix de l’oblit i que arriben als nostres dies amb tota la força amb la que la van viure les persones que van participar d’elles.

Els editors d’aquest llibre, el Centre d’Estudis Llibertaris Federica Montseny és una d’aquestes petites entitats que a base d’esforç i constància es dedica a recuperar histories com la d’en Pedro.

Les memòries d’en Pedro Peralta Garcia (Sant Corneli 1923 – Perpinyà 2014) estan estructurades en dues parts.

La primera d’elles es centren a la Revolta de Fígols (18 al 23 de gener de 1932). L’autor, situa, contextualitza i explica les seves vivències d’aquests fets. El 18 de gener de 1932 es va proclamar el comunisme llibertari a Sant Corneli, a les mines de Fígols, a un petit poble del Berguedà. Va ser el primer poble peninsular on es va posar en pràctica aquest ideal, teoritzat durant anys, i d’aquí a la importància d’aquests fets i d’aquest llibre. No s’ha parlat molt de la Revolta de Fígols, però aquest llibre en el seu 86è aniversari ens ho exposa amb les paraules de qui ho va viure. Aquests cinc dies de revolta van finalitzar amb una cruenta repressió. Molts miners van ser acomiadats, els principals participants de la revolta van ser deportats i moltes famílies van ser expulsades de la colònia. La família d’en Pedro no va ser una excepció. El seu pare, Manuel Peralta (Alcorisa 1895 – Ribesaltes 1987) actiu membre de la CNT i un dels principals participants d’aquesta revolta va ser deportat al Sàhara Occidental.

A la segona part, Pedro ens explica els primers i cruents anys de dictadura franquista a Sant Corneli. Ens explica com s’organitzaven, com lluitaven, com resistien a aquesta dictadura ferotge que va voler picolar i humiliar a les classes popular, de les que en Pedro formava part.

És un llibre necessari i reflexiu que ens trasllada a aquells anys en que els somnis de llibertat i de revolta a vegades es feien realitat.

Pedro Peralta Garcia, Minas de Fígols. Una historia de la revolución social. Centre d’Estudis Llibertaris Federica Montseny. Badalona (2018). 96 pàgines.