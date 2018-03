El momento más horrible fue cuando no solo no se quiso llamar a bloquearlo todo, lo que hubiera demostrado tanto de facto como de iure una independencia total, sino que se intentó justificar la parálisis, incluso entre militantes, aduciendo la determinación a ser violento del Estado y sus fuerzas armadas. «Natros som gent de pau», dicen. ¿Nosotros, quién? No serán los mismos catalanes ante cuya providencial ferocidad y agudeza, entre provincianas y montañesas, Maquiavelo recuerda que cuando fue elegido un Papa Borgia, o Borges, en Roma exclamaron «oh no, i Catalani!».

Malditos sean los demasiado pacíficos, pues como se ha dicho su impía cautela les impondrá siempre una amenazante ausencia de paz.

Estando así las cosas, resulta ridícula la pretensión de fundar un Estado soberano, si Estado es el monopolio de la violencia y si Soberano es quien decide el estado de excepción. Ni momento excepcional ni enfrentamiento decisivo. Es cierto, lo que no quería el Govern era desatar un conflicto cuya amplitud e intensidad hicieran que la situación se le escapase de las manos. Una situación de intenso malestar, un odio difuso y calles llenas. Es triste decirlo, pero como en todo estrato culturalmente burgués lo que se quería era negociar. Y no estoy hablando del «movimiento» independentista, estoy hablando de las fuerzas organizadas en su seno, desde partidos y asociaciones hasta la neo-socialdemocracia radical de la CUP —cuyo tacticismo parlamentario se vuelve esencia desde que las buenas cabezas allí presentes quedan pegadas como moscas a la viscosa tela de araña institucional—. Hace ya mucho que se dijo aquello de que la burguesía era la clase discutidora por excelencia. Lo que ha ocurrido es que, enfrente, no han encontrado burguesía, han encontrado Estado, «el más frío de los monstruos fríos», que solo persigue su autoconservación, también, especialmente, contra su propio pueblo.