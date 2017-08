Des de la Confederació Nacional del Treball volem mostrar la nostra pena més absoluta, indignació, confusió i dolor davant l’atemptat patit aquesta tarda a Barcelona.

Una vegada més ha estat el poble, la població civil, la gent corrent, la que ha patit les conseqüències de guerres que no són seves. Una vegada més el poble torna a posar el patiment i els morts.

Aquesta vegada ha canviat la localització, ha canviat el lloc. Aquesta vegada ha estat colpejat el cor de Barcelona. Però una altra vegada l’objectiu ha estat el mateix: la població civil desarmada i innocent.

Ja sigui a l’Iraq, Afganistan, Síria, Iemen, Londres, París, Berlín, el Mediterrani o a les tanques de Melilla, tornem a convertir-nos en víctimes propiciatòries, en danys col·laterals d’una guerra entre bàndols que desconeixem, que no repara en mitjans ni límits per aconseguir els seus objectius, que no coneix el significat de la paraula “amor”. Bàndols pels quals el poder està per sobre de les persones i de la vida. Bàndols que no ens representen.

Estem segurs que cap acte vil i menyspreable com aquest aconseguirà convertir-nos en el que no som. No aconseguiran enfrontar-nos als nostres germans i germanes de classe. De ben segur, aquest acte vil ha de servir per veure’ns reflectits, per comprendre’ns i per reforçar les nostres conviccions morals de solidaritat i suport mutu entre les persones i els pobles.

Enfront d’aquells que prediquen la intolerància, la persecució al diferent o la superioritat religiosa, racial o de classe, ens aixequem com a poble valent, divers i lluitador.

Tot el nostre amor als que pateixen.

Confederació Nacional del Treball

Secretariat Permanent

Bilbao a 17 d’agost 2017