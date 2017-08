Ha estat sorprenent. Crec que hi ha tants atacs contra ella perquè ha dolgut més la seva actitud que la dels altres, perquè dels altres t’ho esperaves. Els anteriors polítics eren molt donats a tapar el que passava a TMB, perquè l’empresa és un cementiri d’elefants per a polítics retirats de Convergència, PSC, Esquerra, com passa a les elèctriques o als bancs. En sortir a escena tota aquesta nova classe política de Vidal, Colau i cia., abans que arribessin al poder, van fer un apropament amb els treballadors del metro. Ens van dir que acabarien amb l’opacitat que regna a TMB, defensaven la nostra lluita, atacaven als directius i als polítics que els defensaven, i aquí estan l’hemeroteca i les xarxes per demostrar-ho.

En arribar al poder els vam avisar que lluitaríem per un nou conveni col·lectiu i els hi vam dir que sabíem que la resta de partits usarien aquest conflicte contra ells. Però quan va esclatar el conflicte l’Ajuntament va desconnectar ràpidament dels treballadors. En poc temps van passar de la cara amable que ens mostraven, a rodes de premsa on ens atacaven amb informació enganyosa sobre els sous. Aquí van començar a fer aparèixer la figura del “treballador privilegiat”. A partir de llavors Colau surt del panorama i entra en escena Vidal com a cara pública de l’Ajuntament davant el conflicte, i comença una campanya de mentides constants sobre el tema, disfressant atacs a les nostres condicions com a millores, dient que estan treballant a fons per aconseguir acords però no acceptem cap proposta, quan de vegades els negociadors ni tan sols es presentaven a la taula… La pròpia Mercedes Vidal mai ha estat present a la taula de negociació.