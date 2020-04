[CAT]

Sindicat Oficis Varis de la CNT del Vallès Oriental

Si no fem de contrapès i contrapoder, als i les treballadors/es no ens espera res de bo.

Els dies 28 i 29 de febrer vam comptar amb la presència al sindicat del company Endika Alabort, economista i afiliat a la CNT de Bilbao. El divendres 28 el sindicat va organitzar un nou curs de formació destinat a abordar les qüestions relacionades amb els aspectes econòmics de la nostra acció sindical. Entendre el funcionament, la gestió econòmica i la informació elemental a tenir en compte de les empreses és, per a la CNT, una labor crucial per sostenir una activitat sindical en el llarg termini als centres de treball. A més, el curs va incorporar un repàs dels mecanismes de períodes de consultes per Modificacions Col·lectives de Condicions de Treball, Expedients de Regulació (Temporal) de Treball i processos de Negociació Col·lectiva, entre altres.

La importància de l’esmenada formació es va veure reforçada per l’allau de ERTOs que hi ha hagut poc després, degut a la crisi sanitària pel COVID-19. Per això, des del sindicat considerem un encert el tornar a convidar al company en aquelles dates.

Per altra banda, el dissabte 29 i en col·laboració amb el Centre Social Autogestionat «La Traüna» de Santa Maria de Palautordera, població del Baix Montseny, el sindicat va organitzar una xerrada sobre la Vaga General del 30 de Gener a Euskal Herria per unes pensions dignes i un salari mínim digne, impulsada per la Carta de Drets Socials i la Confederació Nacional del Treball. La ponència va córrer a càrrec del company Endika, a qui des d’aquí volem agrair la seva participació i col·laboració.

Des de CNT del Vallès Oriental hem volgut aprofitar l’ocasió per realitzar una petita entrevista sobre algunes de les qüestions que van sorgir entre ambdós esdeveniments.

– En el curs has fet un repàs sobre aspectes econòmics que s’han de conèixer i tenir en compte en períodes de consulta com modificacions col·lectives de condicions de treball, expedients de regulació o inaplicació i caiguda de convenis col·lectius. Per què una secció sindical de CNT ha de fer una labor de recopilació d’informació econòmica contínua?

Un dels objectius del treball constant i continu de les seccions sindicals és anticipar-se a les possibles mesures que des de l’empresa es poden aplicar en contra dels i les treballadors/es . Allò habitual sol ésser tenir una actitud reactiva davant les mesures: primer rebem l’embat de l’empresa i després la secció sindical intenta gestionar la situació. Al nostre sindicat insistim en la importància de revertir aquesta situació i, sent les causes econòmiques les raons estrella que solen usar les empreses, cal convertir la recopilació i l’anàlisi de la informació econòmica en una de les claus per a arribar preparades davant aquestes mesures, i fins i tot anticipar-nos-hi i deixar l’empresa entre l’espasa i la paret.

Hi ha diferents vies per fer aquesta feina. La clàssica consisteix en exercir els drets d’informació i consulta que ofereix la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, però s’ha de buscar la informació econòmica per altres vies ja que, si les empreses menteixen en quant als números, no donaran informació veraç a les seccions sindicals. Hem de buscar informació d’alguna altra manera, ja que la informació econòmica no es pot trobar només als papers. A més dels Comptes Anuals complets, s’ha de recol·lectar informació relativa a l’estratègia productiva, comercial, d’inversions, etc a més d’informació organitzativa: totes les dades relacionades amb l’activitat de l’empresa que ens poden ajudar a conèixer la situació i es perspectives futures de l’empresa (estructural empresarial, contractació de personal, etc).

L’objectiu és que la secció sindical sàpiga tant o més que l’empresa, per poder fer-li front en les millors condicions possibles. No oblidem tampoc que si volem socialitzar l’empresa necessitem saber com funciona amb profunditat.

– A la negociació col·lectiva doncs, quin paper ha de tenir la CNT tant davant empreses com als centres de treball? Quin assessorament tècnic és necessari per acompanyar aquest procés? En quina mesura?

Si volem millorar les condicions de treball, una de les claus és que les propostes que es facin siguin d’allò més objectives i mesurables: si es planteja una pujada salarial per exemple, ens quins números sostenim aquesta proposta?

Sovint la gestió del dia a dia suposa una càrrega feixuga de feina per a les seccions sindicals i això pot provocar que arribin cansades a la hora de la negociació. Si han pogut realitzar un treball de recopilació d’informació per conèixer més o menys l’empresa: les seves fonts de financiació, si depen del sector públic, els contractes amb els què compta, la clientela habitual, en què es gasta i s’inverteixen els diners… això ens situa en una millor posició per poder parlar de tu a tu amb l’empresa i, com és obvi, és complicat que una secció sindical pugui realitzar aquesta feina per sí sola: la secretaria de tresoreria no té perquè ser una comptable o financera, faltaria més! És aquí on calen els recursos del sindicat: l’assessorament tècnic i sindical.

S’ha de partir del fet que les empreses menteixen; ho fan davant Hisenda per pagar menys impostos i menteixen a les seves plantilles per dir-los que no hi ha prou diner per aplicar X pujada salarial. Per desmuntar aquests arguments fal·laços, necessitem a gent amb coneixement que pugui desmentir l’empresa amb l’objectiu de deixar ben clar que la proposta de CNT és viable i raonable. És clar, també s’ha de tenir en compte que els arguments poden ser molt bons però per tenir força la secció sindical ha de tenir la capacitat de mobilitzar a la plantilla a part de tenir raó. I és d’aquesta manera com se li poden arrencar millores per als/les treballadors/es a l’empresa.

– Parlem de la situació econòmica actual. S’ha estat parlant d’una nova crisi econòmica i el cert és que aquest any des del sindicat percebem un increment de la precarietat laboral i dels expedients de regulació d’ocupació. Quin panorama podem esperar a nivell econòmic i quina traducció pot tenir en les condicions de vida de la classe treballadora en els propers anys? Hi tindrà alguna influència el canvi climàtic?

El coronavirus ha fet palesa la fragilitat d’aquest passat període de creixement del què parlaven molts economistes. Sí que hi ha hagut una generació de riquesa però s’ha concentrat en molt poques mans. L’alarma sanitària ha fet saltar tot pels aires. Si amb la crisi del 2008 va ser una excusa per acomiadar i rebaixar condicions, el que tenim a davant serà encara pitjor.

La crisi del 2008 va suposar el tret de sortida de la Gran Recessió que ha arribat fins aquí. S’ha demostrat que el sistema capitalista ja no pot generar creixement de manera sostenible i sostinguda en el temps; així s’explica la inestabilitat econòmica mundial, la competència entre blocs econòmics (EUA i la Xina) i la ràpida marginació econòmica dels Estats que componen la Unió Europea respecte l’economia mundial. Aquesta dinàmica descendent s’ha anat accelerant i no hi ha indicis de que hagi de millorar la cosa.

Per una altra banda, tenim el canvi climàtic i l’esgotament dels recursos. El capitalisme s’està lluint en la seva incapacitat de fer front a aquests dos reptes que condicionaran de manera brutal les nostres economies els propers anys. La falta de recursos energètics (esgotament del petroli per exemple), de recursos hídrics i l’impacte que això ja està tenint sobre l’agricultura anirà posant a prova les economies fins a l’estrangulament. Per desgràcia no sabem quan serà el moment fatídic ni com ens traurem la soga del coll.

A curt termini això suposarà l’empitjorament de les condicions de la classe treballadora. El somni pre-2008 de convertir-se en classe mitja amb xalet i cotxe car s’ha esfumat; el que tenim per davant és més precarietat i més inestabilitat laboral. La lluita de classes fa temps que s’aguditza i la tendència va a més. Tot i així poden aparèixer finestres d’oportunitat en les què les empreses també es trobin en situacions de debilitat i, si aconseguim organitzar bé les seccions sindicals i donar una resposta adequada, també podríem veure casos de recuperació d’empreses, que és un dels objectius del sindicalisme de la CNT. Això sí, caldrà molta feina i molta preparació.

– En aquest context socioeconòmic, quin creus que pot ser el futur de les pensions al conjunt de l’Estat?

És complexe. Realment del què estem parlant és del repartiment de la riquesa i del diner i tot depèn de en quines mans ho posem i com ho distribuïm. Les pressions per privatitzar el sistema de pensions, portant-lo a la fallida o fent que la pensió sigui miserable ja fa 25 anys que s’han posat en marxa. Això és el que s’ha fomentat al pacte de Toledo amb el vist i plau de CCOO i de la UGT.

Si esperem que des de l’àmbit parlamentari es reformin les pensions assegurant que els/les treballadors/es que es jubilin en el futur cobrin una pensió digna el camí és bastant curt. Alguna cosa es podrà fer però poca: els anàlisis tècnics, les pressions d’organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional i el gran poder financer no deixaran cap marge de maniobra.

La clau passa per pressionar des d’àmbits diferents: les pròpies pensionistes, associacions i organitzacions, sindicats, etc han de marcar les línies vermelles des de fora de l’àmbit parlamentari i ser capaces de mobilitzar i parar el qui sigui durant el temps que sigui necessari. És una aposta dura, que exigeix consensos entre forces diferents però és que no queda una altra via si volem un sistema de pensions digne.

– El mes passat heu dut a terme un vaga general a Euskal Herria en una unió entre la Carta de Derechos Sociales i la CNT a la qual la defensa d’unes pensions dignes era un dels pilars de la mobilització. Podries fer una breu valoració de la vaga?

Les mobilitzacions del dia 30 van ser massives, un èxit complet. Tot i això, la valoració com a vaga general és més difusa. És evident que els sindicats no estem arribant a totes les capes de la classe treballadora i això va en detriment del model clàssic de vaga general.

Les mobilitzacions un ser un èxit. Es va aconseguir mobilitzar a centenars de milers de persones per una feina, unes pensions i una vida digna. La dinàmica de treball posada en marxa, recuperant els comitès de vaga de barri i de poble, ha estat un dels encerts. Tot i que el seu funcionament no ha estat del tot homogeni, s’ha intentat que els diversos agents, més enllà de les centrals sindicals, tinguessin la iniciativa en la organització de la vaga. Això ha ajudat a que persones amb trajectòries diferents hagin compartit espai i hagin treballat colze a colze. De cara a futures mobilitzacions aquest és un dels elements més importants ja que s’ha començat a teixir una xarxa de relacions a peu de carrer. A més, per a moltes joves ha estat la seva primera vaga general i la seva presa de contacte amb aquests comitès. Tot i així, encara queda per arribar a més col·lectius, per que puguin participar de manera activa més persones. Per exemple persones nouvingudes, que són part de la classe treballadora.

Com ja he dit, la valoració com a vaga general és més difusa. És important destacar que les mobilitzacions hagin estat molt concorregudes, demostrant un poder des d’allò simbòlic. La vaga com a tal no ha aconseguit el mateix èxit. El model de vaga general clàssic, que inclou la vaga de producció, de consum i, des de l’aportació feminista, de cures, sembla que no s’ha acabat de dur a terme. És cert que, des de les patronals, els governs i molts mitjans de comunicació s’ha fet un esforç per invisibilitzar-la. El fet que CCOO i UGT s’hagin posicionat en contra tampoc ha ajudat. Els/les treballadors/es del sector públic van fer vaga, també moltes empreses i en moltes comarques i barris va fer vaga el petit comerç. Però no es van parar les màquines en moltes grans empreses com el gran comerç transnacional, on la precarietat, la inestabilitat i els salaris miserables són la moneda de cada dia. Tampoc van parar moltes empreses on no hi ha tan sols representació sindical.

Crec que tothom és conscient que el 30E va ser un tret de sortida a partir del qual hem de reflexionar de manera crítica però també ressaltar-ne els èxits. Els canvis socials requereixen sacrificis i encara ens queda camí per recórrer per aconseguir aquests canvis.

– Per una altra banda, hi ha hagut sectors del moviment sindical que no han volgut recolzar la vaga qualificant-la de nacionalista tot i que la presència d’un sindicat com CNT entre els convocants qüestiona aquesta afirmació.

Les primeres crítiques van sortir de les centrals sindicals de CCOO i UGT, titllant-la de vaga nacionalista. La veritat és que aquestes centrals ho han tingut cru per posicionar-se a favor, tot i haver-hi motius de sobra per fer-la. Entre les peticions del moviment pensionista hi havia la derogació de la Reforma de las Pensiones de 2011, subscrita per ambdues centrals. També van posar sobre la taula que la realització de la nova reforma del sistema de pensions no es dugués a terme des de dalt i d’una manera tecnòcrata, com ho ha fet el Pacto de Toledo, on ambdues centrals se senten còmodes. Són sobretot aquestes contradiccions les que han portat a CCOO i UGT a posicionar-se en contra de la vaga. L’han acusada de nacionalista però no estava en mans dels sindicats del marc territorial basc el fet de convocar-la a tot l’Estat sinó en mans d’aquestes dues centrals. També s’ha dit que era una vaga contra el govern de «progrés» de Madrid. Que se li ha de donar una oportunitat per a treballar. Però aquestes dues centrals ometen que ja s’han manifestat contra el govern de «progrés» a Lleó, per rebutjar les desigualtats territorials i reclamar un futur per a aquell territori. Les excuses per oposar-se a la vaga cauen pel seu propi pes.

– Per acabar, el lehendakari Urkullu ha convocat fa poc noves eleccions al parlament basc en un context de conflicte social i amb el transfons del terrible accident a l’abocador de Zaldibar amb la desaparició dels treballadors i greus conseqüències mediambientals a la zona. Quina valoració en fas de la situació social i política a Euskadi en aquest context? Quines perspectives hi ha per a la classe treballadora?

Les eleccions han estat postposades i s’haura de veure quina és la nova data. L’accident de Zaldibar (municipi de Bizkaia) ha tret a la llum la poca importància que se li dóna a la prevenció de riscos laborals a les empreses i a la administració. Això a més d’erosionar el mite del PNB com a partit de bona gestió i sense corrupció. Al cas Miguel, en què les desviacions eren del 4% (superant el famós 3% català), se li suma el de l’abocador, en què el periodista Ahoztar Zelaieta ha demostrat les vinculacions amb empresaris i polítics entre els quals hi ha el Partido Socialista de Euskadi. Ha quedat clara la prepotència de l’executiu basc amb la gestió i compareixences (poques) que s’han realitzat. A això se li ha de sumar el paper de corretja de transmissió que ha realitzat el PNB al defensar l’executiu basc els mateixos arguments que la patronal Confebask per seguir amb l’activitat econòmica per sobre de la salut dels i les treballadors/es. Què passarà a les eleccions? Doncs ara mateix a saber, ja que el vot secret és conservador per naturalesa.

Estem en un moment en el qual a les organitzacions sindicals i als moviments socials d’esquerra ens toca fer un pas endavant; això també és una lluita de classes. Ja s’ha evidenciat el paper de l’executiu respecte a la patronal; si no fem de contrapès i de contrapoder, als i les treballadors/es no ens espera res de bo. Organització, organització i organització, aquest és el camí. I pel què ens pertoca, organització al tajo.

[CAST]

ENTREVISTA AL ECONOMISTA ENDIKA ALABORT SOBRE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD SINDICAL DE CNT

Sindicato de Oficios Varios de CNT del Vallès Oriental

Si no hacemos de contrapeso y contrapoder, a los y las trabajadoras no nos espera nada bueno.

Los días 28 y 29 de febrero contamos con la presencia en el sindicato del compañero Endika Alabort, economista y afiliado a la CNT de Bilbao. El viernes 28 el sindicato organizó un nuevo curso de formación destinado a abordar las cuestiones relacionadas con los aspectos económicos de nuestra acción sindical. Entender el funcionamiento, la gestión económica y la información elemental a tener en cuenta de las empresas es para CNT una labor crucial para sostener una actividad sindical a largo plazo en los centros de trabajo. Además, el curso incorporó un repaso de los mecanismos de períodos de consultas para Modificaciones Colectivas de Condiciones de Trabajo, Expedientes de Regulación (Temporal) de Empleo y procesos de Negociación Colectiva, entre otros.

La importancia de dicha formación se vio reforzada por la avalancha de ERTEs que han habido poco después, debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. Por lo que desde el sindicato consideramos un acierto volver a invitar al compañero en aquellas fechas.

Por otro lado el sábado 29, en colaboración con el Centro Social Autogestionado “La Traüna” de Santa Maria de Palautordera, población del Baix Montseny, el sindicato organizó una charla sobre la Huelga General del 30 de Enero en Euskal Herría por unas pensiones dignas y un salario mínimo digno, impulsada por la Carta de Derechos Sociales y la Confederación Nacional del Trabajo. La ponencia corrió a cargo del compañero Endika, a quien desde aquí queremos agradecer su participación y colaboración.

Desde CNT del Vallès Oriental hemos querido aprovechar la ocasión para realizar una pequeña entrevista sobre algunas de las cuestiones que surgieron entre ambos actos.

– En el curso has hecho un repaso sobre aspectos económicos que deben conocerse y tener en cuenta en períodos de consultas como modificaciones colectivas de condiciones de trabajo, expedientes de regulación o inaplicación y descuelgue de convenios colectivos. ¿Por qué una sección sindical de CNT debe hacer una labor de recopilación de información económica continua?

Uno de los objetivos del trabajo constate y continuo de las secciones sindicales en anticiparse a las posibles medidas que desde la empresa puede aplicar en contra de los y las trabajadoras. Lo habitual suele ser tener una actitud reactiva ante las medidas: primero golpea la empresa, y luego la sección sindical intenta gestionar la situación. En el sindicato insistimos en que hay que invertir esta dinámica y, siendo las causas económicas la razón estrella que suelen utilizar las empresas, convierte a la recopilación y análisis de la información económica en una de las claves para llegar preparadas ante estas medidas, o hasta anticiparnos y poner a la empresa contra las cuerdas.

Hay diferentes vías para hacer este trabajo. La vía clásica es ejerciendo los derechos de información y consulta que ofrece la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pero hay que buscar la información económica por otras vías, ya que, si las empresas mienten en lo que corresponde a los números, no va a dar una información fidedigna a las secciones sindicales. Debemos buscar otra información, ya que la información económica no se encuentra sólo en los papeles. Aparte de las Cuentas Anuales completas, hay que recabar información relativa a la estrategia productiva, comercial, de inversiones, etc… además de información organizativa: Todos los datos relacionados con la actividad de la empresa que nos pueden ayudar a conocer la situación y las perspectivas futuras de la empresa (estructura de la empresa, contratación de personal, etc.).

El objetivo es que la sección sindical sepa tanto o más que la empresa, para poder hacer frente a la misma en las mejores condiciones posibles. Y que no se olvide, si queremos socializar la empresa, necesitamos conocer cómo funciona la misma en profundidad.

– En la negociación colectiva, pues, esta información puede ser igualmente a tenerla en cuenta. ¿Qué papel juega la negociación colectiva de CNT en las empresas y centros de trabajo? ¿El asesoramiento técnico es necesario que acompañe este proceso? ¿En qué medida?

Si queremos mejorar las condiciones de trabajo, una de las claves es que las propuestas que se hagan sean lo más objetivas y medibles posibles: si se plantea una subida salarial, por ejemplo, ¿en qué números sustentamos esa propuesta?

Muchas veces, la gestión del día a día, carga con mucho trabajo a las secciones sindicales, y esto puede hacer que lleguen ahogadas a una negociación. Si han podido realizar un trabajo de recopilación de información, conociendo más o menos la empresa, sus fuentes de financiación, si depende del sector público, los contratos con los que cuenta, la clientela habitual, en qué se gasta e invierte el dinero, esto nos sitúa en una mejor posición para poder hablar del tú a tú en una empresa y, como es obvio, es complicado que una sección sindical pueda realizar todo este trabajo por sí sola: la secretaría de tesorería no tiene por qué ser una contable o financiera, ¡faltaría más! Es aquí donde van a hacer falta los recursos del sindicato: el asesoramiento técnico y sindical.

Hay que partir del hecho de que las empresas mienten; mienten a Hacienda para pagar menos impuestos, y mienten a sus plantillas para decirles que no hay suficiente dinero para aplicar X subida salarial. Para desmontar estos argumentos falaces, necesitamos personas con conocimiento que pueda discutir a la empresa esas mentiras, con el objetivo de que quede claro que la propuesta de CNT es viable y razonable. Claro, también hay que tener en cuenta que los argumentos pueden ser muy buenos, pero si la sección sindical tiene la capacidad de movilizar a la plantilla, aparte de razón, tendrá fuerza. Y es de esa manera como se le pueden arrebatar a la empresa mejoras para los y las trabajadoras.

– Hablemos de la situación económica actual. Se viene hablando de una nueva crisis económica y lo cierto es que desde el sindicato percibimos un incremento en la precariedad laboral y los expedientes de regulación de ocupación en el último año. ¿Qué panorama podemos esperar a nivel económico y qué traducción puede tener en las condiciones de vida de la clase trabajadora en los próximos años? ¿El cambio climático va a influir en la situación económica?

Con el coronavirus ya se ha visto que frágil era este periodo de crecimiento del que hablaban muchos economistas. Si ha habido una generación de riqueza, pero esta se ha concentrado en aún menos manos. Con la alarma sanitaria, todo ha saltado por los aires, y si con la crisis económica de 2008, han utilizado esa excusa para despedir y rebajar condiciones, lo que tenemos frente a nosotras va a ser algo peor.

Con la crisis de 2008 se dio comienzo a la Gran Recesión, que ha llegado hasta aquí. Se ha evidenciado que el sistema económico capitalista ya no es capaz de generar un crecimiento sostenible y sostenido en el tiempo; así se explica la inestabilidad económica mundial, la competencia entre bloques económicos (EE.UU y China) y la rápida marginación económica de los Estados que componen la Unión Europea en lo que respecta a la economía mundial. Esta dinámica descendente, se ha ido acelerando y no hay visos de que vaya a mejorar.

Por otro lado, tenemos el cambio climático y el agotamiento de los recursos. El capitalismo se está mostrando incapaz de hacer frente a estos dos retos, y además van a condicionar de manera brutal las economías durante los próximos años. La falta de recursos energéticos (agotamiento del petróleo, por ejemplo), hídricos y el impacto que ya está teniendo sobre la agricultura va a ir tensionando las economías, hasta estrangularlas. Sólo que no sabemos cuándo va a ser ese momento, ni de qué manera se va a salir del paso.

De primeras, esto va a empeorar las condiciones de la clase trabajadora, el sueño pre-2008 de convertirse en clase media con chalet y cochazo se ha esfumado; lo que nos viene es mayor precariedad e inestabilidad laboral. La lucha de clases lleva años recrudeciéndose y esta tendencia va ir a más. Aun así, pueden darse ventanas de oportunidad en la que las empresas también se encuentren en situación de debilidad, y si logramos organizar bien las secciones sindicales y dar una respuesta adecuada, también podrían darse casos de recuperación de empresas, que es uno de los objetivos del sindicalismo de la CNT. Eso sí, va a llevar mucho trabajo y preparación.

– En este contexto socioeconómico, ¿cuál crees que puede ser el futuro de las pensiones en el conjunto del estado?

Es algo complejo. Realmente de lo que estamos hablando de un reparto de la riqueza, y dinero, ahí, la cosa es en que manos se encuentra y como la distribuimos. Las presiones para privatizar el sistema, llevándolo a la quiebra o haciendo que la pensión sea miserable lleva 25 años en marcha, que es lo que el Pacto de Toledo ha fomentado, con el visto bueno de CC.OO. y UGT.

Si estamos esperando que desde un ámbito como el parlamentario se reformen las pensiones asegurando que los y las trabajadoras que se retiren en el futuro cobren una pensión digna, pues el camino es bastante corto. Algo se podrá hacer, pero poco: los análisis técnicos, las presiones de organismos internacionales como el FMI y el gran poder financiero no van a dejar mucho margen de maniobra.

La clave pasa por poder presionar desde diferentes ámbitos: las propias pensionistas, asociaciones y organizaciones, organizaciones sindicales… marcar desde fuera del ámbito parlamentario cuáles son las líneas rojas y ser capaces de movilizar y parar lo que sea durante el tiempo que haga falta. Es una apuesta dura, que exige consensos entre diferentes fuerzas, pero es que no queda otra vía si queremos un sistema digno de pensiones.

– Hace un mes en Euskal Herria la Carta de Derechos Sociales y la CNT habéis llevado a cabo una huelga general donde la defensa de unas pensiones dignas era uno de los pilares de la movilización. ¿Puedes hacernos una breve valoración de la huelga?

Las movilizaciones durante el día 30 fueron masivas, un completo éxito. Sin embargo, la valoración como huelga general es más difusa. Es evidente que los sindicatos no estamos llegando a todas las capas de la clase trabajadora, y esto va en detrimento del modelo de huelga general clásico.

Las movilizaciones durante el día 30 fueron masivas, un completo éxito. Se logró movilizar a cientos de miles de personas por un trabajo, unas pensiones y una vida digna. La dinámica de trabajo puesta en marcha, recuperando los comités de huelga de barrio y pueblo, ha sido uno de los aciertos. Si bien su funcionamiento no ha sido del todo homogéneo, se ha tratado que los diversos agentes, más allá de las centrales sindicales, tomasen la iniciativa en la organización de la huelga. Ha ayudado a que personas con diferentes trayectorias converjan en un mismo espacio, hayan trabajado mano a mano. Y de cara a futuras movilizaciones, este es uno de los elementos más importantes, al haber comenzado a tejer una red de relaciones que pueda movilizar a pie de calle. Además, para muchas jóvenes esta ha sido su primera huelga general y su toma de contacto con estos comités. Aun así, todavía queda para llegar a más colectivos, para que puedan participar de manera activa más personas, por ejemplo, inmigrantes, que son parte de la clase trabajadora.

Sin embargo, la valoración como huelga general es más difusa. Es importante resaltar que las movilizaciones hayan sido masivas, demostrando un poder desde lo simbólico. La huelga como tal, no ha logrado el mismo nivel de éxito. El modelo de huelga general clásico, que incluye la huelga de producción, de consumo y, desde la aportación feminista, de cuidados, parece que no se ha acabado de llevar a cabo. Es cierto que, desde las patronales, los gobiernos y muchos medios de comunicación se ha hecho una labor de invisibilización de la misma. Que UGT y CCOO se posicionasen en contra, no ha ayudado. Las trabajadoras del sector público pararon, también muchas empresas y, en muchas comarcas y barrios, el pequeño comercio. Pero no pararon en muchas grandes empresas, como el gran comercio dependiente de transnacionales, donde el empleo precario, inestable y mal pagado es moneda de cada día. Tampoco en muchas empresas donde no hay representación sindical.

Creo que todo el mundo es consciente que el 30E fue un pistoletazo de salida, en el que tenemos que reflexionar de manera crítica pero también resaltar sus aciertos. Los cambios sociales requieren sacrificios, y aún nos queda camino por recorrer para lograr esos cambios.

– Por otro lado, ha habido sectores del movimiento sindical que no han querido apoyar dicha huelga calificándola de nacionalista, sin embargo, la presencia de un sindicato como CNT entre los convocantes cuestiona esa afirmación.

Las primeras críticas vinieron de las centrales sindicales CCOO y UGT, tildándola de huelga nacionalista. La realidad es que estás centrales lo han tenido difícil para posicionarse a favor, pese a haber motivos de sobra para hacerla. Entre las peticiones del movimiento de pensionistas se encontraba la derogación de la Reforma de las Pensiones de 2011, suscrita por ambas centrales. También pusieron sobre la mesa que la realización de una nueva reforma del sistema de pensiones no se llevase a cabo desde arriba y de una manera tecnocrática, como es el Pacto de Toledo, donde ambas centrales se sienten cómodas. Son sobretodo esas contradicciones las que han llevado a CCOO y UGT posicionarse en contra de la huelga. Han acusado a la huelga de nacionalista, pero no estaba en manos de los sindicatos de marco territorial vasco el hecho de convocarla en todo el Estado, sino en la mano de estas dos centrales. También se ha dicho que era una huelga contra el gobierno “de progreso” de Madrid, que hay que darle una oportunidad para trabajar. Sin embargo, estas dos centrales omiten que ya se han manifestado contra el gobierno “de progreso” en León, para rechazar las desigualdades territoriales y reclamar un futuro para ese territorio. Las excusas para oponerse a la huelga se caen por su propio peso.

– Para terminar, el lehendakari Urkullu han convocado recientemente nuevas elecciones al parlamento vasco en un contexto de conflicto social y con el trasfondo del terrible accidente en el vertedero de Zaldibar con la desaparición de dos trabajadores y graves consecuencias medioambientales en la zona. ¿Qué valoración haces de la situación social y política en Euskadi en este contexto? ¿Qué perspectivas hay para la clase trabajadora?

Las elecciones han sido pospuestas, habrá que ver cuál es la nueva fecha. El accidente de Zaldibar (municipio de Bizkaia) ha sacado a la luz lo poco que importa la prevención de riesgos laborales para las empresas y la administración, además de erosionar el mito del PNV como un partido de buena gestión y no corrupto. Al caso de corrupción más grande de Euskadi (Caso de Miguel), en el que las mordidas eran del 4% (superando al famoso 3% catalán), se le junta el del vertedero, en el que el periodista Ahoztar Zelaieta ha sacado las vinculaciones con empresarios y políticos, entre los que se incluyen al Partido Socialista de Euskadi. Ha quedado clara la prepotencia del ejecutivo vasco con la gestión y comparecencias (pocas) que se han realizado. A esto hay que sumar el papel de correa de transmisión que ha realizado el PNV, al defender el ejecutivo vasco los mismos argumentos de la patronal Confebask para seguir con la actividad económica por encima de la salud de los y las trabajadoras. ¿Qué ocurrirá en las elecciones? Pues ahora mismo a saber, ya que el voto secreto es conservador por naturaleza.

Estamos en un momento en el que, a las organizaciones sindicales, a los movimientos sociales de izquierda nos toca dar un paso adelante; esto también es una lucha de clases. Ya se ha evidenciado el papel del ejecutivo respecto a la patronal; si no hacemos de contrapeso y contrapoder, pues a los y las trabajadoras no nos espera nada bueno. Organización, organización y organización, esa es la vía. Y por lo que nos toca, organización en el tajo.