[CAT] John Masanori

El present article és una opinió personal fruit de la intensa experiència sindical dels últims dos anys i en cap cas el posicionament oficial de cap sindicat.

He preferit ser directe amb els plantejaments que faré en les següents línies perquè ja és hora de deixar-nos d’eufemismes i buenismos i abordar l’elefant que és a la sala. El sindicalisme de representació ha esgotat el seu recorregut (si alguna vegada va tenir un) i demostrat el servilisme al estatus quo per al qual va ser ideat durant la dictadura i que es va perpetuar després de la mal anomenada Transició.

D’altra banda, els sindicats corporatius, molt en voga últimament per les seves aparicions mediàtiques i judicis contra empreses de ‘nova’ economia, no són més que un endarreriment i la negació del concepte més bàsic de solidaritat de classe.

Poden semblar afirmacions molt categòriques, però intentaré justificar els meus plantejaments amb experiències pròpies i alienes i exemples que espero, com a mínim, facin acceptar als qui encoratgen aquestes formes de sindicalisme que el que fan va contra la seva pròpia classe i almenys realitzin aquesta traïció amb total coneixement.

En aquests dos anys en què he tingut el privilegi de compartir lluites i experiències amb molts companys i companyes, la tònica comuna ha estat la frustració en veure que el sindicalisme majoritari, o com ho entenen els treballadors i treballadores en la seva majoria, està basat sempre en l’assistencialisme i la representativitat. Això és perquè normalment tampoc coneixen una altra forma de sindicalisme i d’això ja s’ocupen les grans centrals sindicals i en general tot l’espectre de sindicats a excepció de CNT, que rebutja de pla la representació unitària i basa el seu model sindical en l’acció directa mitjançant seccions sindicals.

No és casual aquest rebuig per part de tots els sindicats (menys un) de la representació directa com a model sindical. Això requeriria fer sindicalisme de veritat, un esforç i una militància que no estan disposats a assumir i sortir del seu lloc de confort que són les subvencions, les hores sindicals i un llarg etcètera.

O potser creiem que totes aquestes prebendes són gratuïtes? L’estat i la patronal es troba còmoda amb aquesta forma de sindicalisme. És la que estan disposats a assumir i nosaltres no podem permetre’ns el luxe de fer-los el joc.

Uns altres diran que sí, que practiquen la representació directa i que la seva participació de la representació unitària és única i exclusivament amb l’objectiu de ‘buidar-la de contingut’. La mentida cau pel seu propi pes quan es creen comitès en empreses on abans no hi havia per a optar de nou a la coneguda subvenció o quan se signen pactes amb l’empresa de torn a esquena de l’assemblea de treballadores i treballadors.

No, això no és acció directa. Acció directa és que, encara que no hi hagi una llei que reforci el teu estatus dins d’una empresa, l’empresa estigui obligada a fer-te cas, reconèixer-te i acceptar-te en taules de negociació perquè l’alternativa és el conflicte.

En boca de tots aquests asistencialistas està sempre la seguretat legal que tenen els comitès per sobre de les seccions sindicals. Dret a la informació i un llarg etcètera que sempre esgrimeixen per a continuar defensant privilegis. De què serveix tant de dret si després no hi ha manera de secundar-ho amb activitat sindical? Un comitè sense cap mena de suport té menys atribucions que una secció perquè una secció no té un altre remei que defensar amb ungles i dents els seus drets i qualsevol cosa que cregui justa.

En aquests dos anys m’he trobat comitès molt buits de contingut, tant que ni tan sols els treballadors i treballadores que s’erigien com a representants dels seus companys estaven si més no afiliats als sindicats als quals deien representar. Ni tan sols realitzaven l’acte més bàsic de solidaritat amb els seus companys i companyes que és pagar una quota per a secundar totes les lluites sindicals que es duen a terme. I en cap cas estic parlant de treballadors i treballadores que tinguessin algun tipus de problema econòmic.

A més, quan dic buit de contingut, mai ha significat que el poder de decisió real estigués en l’assemblea de treballadors i treballadores. No. Quina necessitat d’afiliació i mobilització té un treballador que ja està representat per un comitè? El llucet que es menja la cua.

Un comitè totalment inhàbil i sense cap força (però eh, amb molts drets per llei) representa als treballadors que no s’afilien ni es mouen perquè ja hi ha un comitè que els representa.

La pròxima vegada que algú els pregunti per què estem com estem? Ja tenen una resposta que donar-li.

El que no estan disposats a acceptar aquests sindicats (si és que el terme els és aplicable) és que el sindicalisme requereix esforç i sacrifici. Que el sindicalisme revolucionari que pretén un canvi social i la fi de l’explotació de l’home per l’home requereix un compromís que no te’l dóna ni la llei, ni cobrar una subvenció.

Per aquest mateix motiu, el sindicalisme que té una perspectiva revolucionària i de canvi de paradigma social no pot basar-se mai en la professionalització, fent tot el contrari del que pretén, perpetuant el sistema d’explotació que volia abolir en primer terme.

Una altra qüestió és que tota aquesta soflama revolucionària tingui només fins propagandístics i al final l’única cosa que es pretengui és mantenir el sistema actual. En aquesta situació crec que es troben tots els sindicats abans esmentats. Sens dubte han decidit abandonar la via revolucionària per comoditat.

Els sindicats, les centrals sindicals i els seus líders, ja no creuen en la mobilització obrera. Les masses obreres ja no són tals i la gent compra el discurs postmodernista que afirma que cap solució passada és bona perquè ens trobem en una nova situació històrica que requereix noves solucions.

És d’un egocentrisme galopant pensar que la nostra situació és única i mai s’ha viscut gens similar, però serveix molt bé a propòsits espuris que el que pretenen és que mai es torni a repetir l’organització obrera ocorreguda a principis del segle XX.

Pot ser que no estiguem obtenint els resultats desitjats precisament per haver rebutjat l’acció directa com a mètode de lluita? És a dir, si estem esperant que a base d’advocats i denúncies se succeeixi el canvi social, anem apanyats.

Així resumiria jo la gran derrota actual del sindicalisme. L’abandó de l’acció sindical com a via de lluita i l’abraçada a la via jurídica com a estratègia única. No he sentit vegades amenaçar a persones d’un comitè amb denunciar a l’empresa i igualment la resposta de l’empresa ha estat invariablement la mateixa. Endavant, denúncia.

Entre advocats és com més còmoda es troba la patronal. És el que coneix i compte i comptarà sempre amb més recursos que nosaltres. Per alguna cosa és la patronal. Pretendre guanyar-li en el seu terreny és simplement una estupidesa. O potser algú creu que la legislació s’ha fet per a afavorir al treballador? Reforma laboral després de reforma laboral no fan més que ratificar el que ja sabem. Les lleis les fan els poderosos per a afavorir als poderosos i se’ns fa la falsa impressió que podem guanyar en aquest camp perquè és una bona manera de mantenir la pau social.

Deia el secretari de política sindical d’UGT fa uns mesos en un vídeo sobre la negociació col·lectiva per al 2021 que el seu objectiu havia de ser evitar el conflicte. Crec que sota aquesta premissa l’única cosa que els queda és donar-los les claus del sindicat a la patronal perquè les altres traïcions a la classe treballadora ja les han consumat.

Si no entenem que la consecució de drets i millores laborals passa inevitablement pel conflicte d’interessos entre classes, és que no entenem absolutament res, molt menys el sindicalisme.

D’altra banda, qualsevol que porti un mínim en el món sindical haurà hagut de respondre a la següent pregunta: però, és x legal? Al que la majoria de les vegades la resposta és: no, no ho és. I aquí acaba tot. La gent no està disposada a denunciar si més no perquè és una via costosa i llarga i en general passa de desgavells.

S’acaben aquí les opcions d’un treballador d’aconseguir que es respectin els seus drets laborals. No parlem ja d’aconseguir millores en el lloc de treball.

Així mateix, la majoria de la gent dóna suport al concepte de democràcia directa. Estan farts de l’electoralisme, de comicis i del que sempre han percebut com a quiosquets, però des dels sindicats s’embeni que no hi ha alternativa. N’hi ha, però la democràcia directa és un concepte de difícil aplicació si els treballadors i treballadores es troben amb sindicats que promulguen tot el contrari.

L’única manera d’aplicar la democràcia directa en els nostres centres de treball és mitjançant l’organització assembleària, sense representants, horitzontal. No hi ha més. El problema és el de sempre. Requereix més esforç i més treball per part dels treballadors i treballadores que posar una papereta en una urna cada quatre anys i continuar queixant-te. I això els sindicats professionalitzats ho saben.

Escoltava l’altre dia a un company dir que personatges (no tenen un altre nom) d’UGT havien intentat afiliar a membres d’una secció comentant-los que en UGT ‘no haurien de fer res, no com aquí’, en referecia als piquets i accions que es realitzaven. Així ‘creuen’ aquests sindicats en la classe treballadora mobilitzada.

O quan en la negociació d’un ERTE, un altre representant d’UGT qüestionava l’afiliació que podia tenir una secció sindical de CNT en l’empresa quan ells ni tan sols tenien afiliats en aquesta. Va haver de callar-se la boca en assabentar-se que la secció comptava amb 45 treballadors i treballadores afiliades.

Aquesta és la concepció que tenen dels treballadors. Ells han vingut a salvar-nos, perquè no podem salvar-nos sols i desconeixem el que ens convé.

Una cosa així hauria d’opinar la comissió negociadora d’un ERE (composta íntegrament per CCOO) en acceptar les condicions mínimes proposades per l’empresa, malgrat la negativa de la plantilla d’acceptar-les i demanar la impugnació de dita ERE.

Aquest concepte del salvador del poble o dels treballadors en aquest cas, molt propi de la política, li ho fan seus representants de treballadors de comitès que, com si de polítics es tractessin, només apareixen quan venen eleccions sindicals.

Alguns defensaran que no, que hi ha sindicalistes molt honestos en aquestes organitzacions sindicals, que treballen per als seus companys i companyes. Jo encara haig de conèixer a un delegat de comitè que no utilitzi les hores sindicals per a anar-se abans un divendres.

Què succeeix just després? Que les centrals sindicals, sense rumb, sense militància per a donar suport a les seves lluites, miren cap al mediàtic i ‘nou’. Els sindicats corporatius. Com si fossin la panacea, pretenen analitzar les seves fonts de l’èxit per a aplicar-les en les seves estratègies. Al cap i a la fi, surten molt per televisió.

No obstant això, el que no ens adonem és que estan avançant, judici a judici, cap a la derrota final.

Primer, perquè la seva forma gremial d’organització no és nova. L’organització sindical ja era així fins al congrés de Sants de la CNT de 1.918 on es va imposar el sindicat únic per a acabar amb la divisió gremial del treball. No sembla una manera de funcionar molt nova i sobretot que, gent amb molta més experiència sindical que qualsevol dels quals campem avui dia, va decidir que no era una forma vàlida de confrontar a la patronal. I no sembla que els anés mal. Un any després se succeïa la Vaga de la Canadenca i la consecució de la jornada de 8 hores de treball (spoiler alert, avui dia és de 9 el màxim permès per l’Estatut dels Treballadors, ja estem pitjor que fa 100 anys).

I segon, perquè nega la màxima de qualsevol sindicalista que es preï, la solidaritat. Em sembla molt bé que els riders de Glovo s’hagin unit per a demanar els seus drets (ull que no millores), però què passa amb el personal d’oficines? No seria més lògic conjuminar lluites? Ho dic amb coneixement de causa perquè el personal d’oficina no està molt millor. I què passa si un col·lectiu de treballadors no té la força suficient? Els altres ja estan organitzats en els seus respectius sindicats corporatius i ja tenen els seus problemes i les seves lluites, així que aquests col·lectius menys forts han de conformar-se amb la seva explotació.

Molts d’aquests sindicats corporatius es creen fugint de les sigles, com si les sigles signifiquessin alguna cosa més enllà de la lliure federació de treballadors i treballadores. Creuen que sota unes sigles els diran com portar o no portar una lluita. No obstant això, després cedeixen tota responsabilitat d’un conflicte sindical a un advocat. Tot molt coherent.

Podem veure moltes fotografies en parlaments europeus o que una ministra o un president porti la nostra samarreta, però una llei no farà que l’empresari de torn, que està acostumat a saltar-la-hi, ens respecti. Ens respectarà si tem l’organització obrera i les conseqüències, més enllà de denúncies, de no respectar els pactes als quals arribi amb les treballadores i treballadors. I aquest respecte i aquesta por no sorgeixen de la unió gremial, sorgeixen de la solidaritat de classe i de l’ús de les eines que ens confereix l’acció directa: la vaga, el boicot i el sabotatge.

Què fem doncs per a solucionar totes aquestes qüestions? Per a mi la resposta és clara. Si en algun moment hem de plantar cara al sistema capitalista i posar-lo contra les cordes serà només després de la desaparició del sindicalisme professional, la renúncia dels privilegis per llei, l’extinció de la representació unitària i la desaparició del sindicalisme corporatiu. No necessitem lleis que ens marquin el que nosaltres mateixos hem d’imposar a l’empresa de manera solidària entre treballadors i treballadores. La llei en l’àmbit sindical és només un marc que ens impedeix anar més enllà. És per alguna cosa que la patronal no té una llei que l’organitzi i li posi traves.

Només així, d’una vegada per sempre, organitzats de forma horitzontal, sense alliberats, sense subvencions, sense privilegis que ens separin, avançarem cap a un futur més just.

Salut i sindicalisme revolucionari!

[CAST]

CONTRA EL SINDICALISMO DE REPRESENTACIÓN Y LOS SINDICATOS CORPORATIVOS

El presente artículo es una opinión personal fruto de la intensa experiencia sindical de los últimos dos años y en ningún caso el posicionamiento oficial de ningún sindicato.

He preferido ser directo con los planteamientos que haré en las siguientes líneas pues ya es hora de dejarnos de eufemismos y buenismos y abordar el elefante que está en la sala. El sindicalismo de representación ha agotado su recorrido (si alguna vez tuvo uno) y demostrado el servilismo al statu quo para el que fue ideado durante la dictadura y que se perpetuó después de la mal llamada Transición.

Por otro lado, los sindicatos corporativos, muy en boga últimamente por sus apariciones mediáticas y juicios contra empresas de ‘nueva’ economía, no son más que un atraso y la negación del concepto más básico de solidaridad de clase.

Pueden parecer afirmaciones muy categóricas, pero intentaré justificar mis planteamientos con experiencias propias y ajenas y ejemplos que espero, como mínimo, hagan aceptar a quienes alientan estas formas de sindicalismo que lo que hacen va contra su propia clase y al menos realicen esa traición con total conocimiento.

En estos dos años en los que he tenido el privilegio de compartir luchas y experiencias con muchos compañeros y compañeras, la tónica común ha sido la frustración al ver que el sindicalismo mayoritario, o como lo entienden los trabajadores y trabajadoras en su mayoría, está basado siempre en el asistencialismo y la representatividad. Esto es porque normalmente tampoco conocen otra forma de sindicalismo y de eso ya se ocupan las grandes centrales sindicales y en general todo el espectro de sindicatos a excepción de CNT, que rechaza de plano la representación unitaria y basa su modelo sindical en la acción directa mediante secciones sindicales.

No es casual este rechazo por parte de todos los sindicatos (menos uno) de la representación directa como modelo sindical. Eso requeriría hacer sindicalismo de verdad, un esfuerzo y una militancia que no están dispuestos a asumir y salir de su lugar de confort que son las subvenciones, las horas sindicales y un largo etcétera.

¿O acaso creemos que todas esas prebendas son gratuitas? El estado y la patronal se encuentra cómoda con esa forma de sindicalismo. Es la que están dispuestos a asumir y nosotros no podemos permitirnos el lujo de hacerles el juego.

Otros dirán que sí, que practican la representación directa y que su participación de la representación unitaria es única y exclusivamente con el objetivo de ‘vaciarla de contenido’. La mentira cae por su propio peso cuando se crean comités en empresas donde antes no había para optar de nuevo a la consabida subvención o cuando se firman pactos con la empresa de turno a espaldas de la asamblea de trabajadoras y trabajadores.

No, eso no es acción directa. Acción directa es que, aunque no haya una ley que refuerce tu estatus dentro de una empresa, la empresa esté obligada a hacerte caso, reconocerte y aceptarte en mesas de negociación porque la alternativa es el conflicto.

En boca de todos estos asistencialistas está siempre la seguridad legal que tienen los comités por encima de las secciones sindicales. Derecho a la información y un largo etcétera que siempre esgrimen para seguir defendiendo privilegios. ¿De qué sirve tanto derecho si luego no hay forma de apoyarlo con actividad sindical? Un comité sin ningún tipo de apoyo tiene menos atribuciones que una sección porque una sección no tiene otro remedio que defender con uñas y dientes sus derechos y cualquier cosa que crea justa.

En estos dos años me he encontrado comités muy vacíos de contenido, tanto que ni siquiera los trabajadores y trabajadoras que se erigían como representantes de sus compañeros estaban siquiera afiliados a los sindicatos a los que decían representar. Ni siquiera realizaban el acto más básico de solidaridad con sus compañeros y compañeras que es pagar una cuota para apoyar todas las luchas sindicales que se llevan a cabo. Y en ningún caso estoy hablando de trabajadores y trabajadoras que tuviesen algún tipo de problema económico.

Ademas, cuando digo vacío de contenido, nunca ha significado que el poder de decisión real estuviese en la asamblea de trabajadores y trabajadoras. No. ¿Qué necesidad de afiliación y mobilización tiene un trabajador que ya está representado por un comité? La pescadilla que se come la cola.

Un comité totalmente inhábil y sin ninguna fuerza (pero eh, con muchos derechos por ley) representa a los trabajadores que no se afilian ni se mueven porque ya hay un comité que los representa.

La próxima vez que alguien les pregunte ¿por qué estamos cómo estamos? Ya tienen una respuesta que darle.

Lo que no están dispuestos a aceptar estos sindicatos (si es que el término les es aplicable) es que el sindicalismo requiere esfuerzo y sacrificio. Que el sindicalismo revolucionario que pretende un cambio social y el fin de la explotación del hombre por el hombre requiere un compromiso que no te lo da ni la ley, ni cobrar una subvención.

Por ese mismo motivo, el sindicalismo que tiene una perspectiva revolucionaria y de cambio de paradigma social no puede basarse nunca en la profesionalización, haciendo todo lo contrario de lo que pretende, perpetuando el sistema de explotación que quería abolir en primer término.

Otra cuestión es que toda esa soflama revolucionaria tenga sólo fines propagandísticos y al final lo único que se pretenda es mantener el sistema actual. En esta situación creo que se encuentran todos los sindicatos antes mencionados. Sin duda alguna han decidido abandonar la vía revolucionaria por comodidad.

Los sindicatos, las centrales sindicales y sus líderes, ya no creen en la movilización obrera. Las masas obreras ya no son tales y la gente compra el discurso posmodernista que afirma que ninguna solución pasada es buena pues nos encontramos en una nueva situación histórica que requiere nuevas soluciones.

Es de un egocentrismo galopante pensar que nuestra situación es única y jamás se ha vivido nada similar, pero sirve muy bien a propósitos espurios que lo que pretenden es que jamás se vuelva a repetir la organización obrera ocurrida a principios del siglo XX.

¿Puede ser que no estemos obteniendo los resultados deseados precisamente por haber desechado la acción directa como método de lucha? Es decir, si estamos esperando que a base de abogados y denuncias se suceda el cambio social, vamos apañados.

Así resumiría yo la gran derrota actual del sindicalismo. El abandono de la acción sindical como vía de lucha y el abrazo a la vía jurídica como estrategia única. No he oído veces amenazar a personas de un comité con denunciar a la empresa e igualmente la respuesta de la empresa ha sido invariablemente la misma. Adelante, denuncia.

Entre abogados es como más cómoda se encuentra la patronal. Es lo que conoce y cuenta y contará siempre con más recursos que nosotros. Por algo es la patronal. Pretender ganarle en su terreno es simplemente una estupidez. ¿O acaso alguien cree que la legislación se ha hecho para favorecer al trabajador? Reforma laboral tras reforma laboral no hacen más que ratificar lo que ya sabemos. Las leyes las hacen los poderosos para favorecer a los poderosos y se nos da la falsa impresión que podemos ganar en ese campo porque es una buena manera de mantener la paz social.

Decía el secretario de política sindical de UGT hace unos meses en un vídeo sobre la negociación colectiva para el 2021 que su objetivo tenía que ser evitar el conflicto. Creo que bajo esa premisa lo único que les queda es darles las llaves del sindicato a la patronal porque las demás traiciones a la clase trabajadora ya las han consumado.

Si no entendemos que la consecución de derechos y mejoras laborales pasa inevitablemente por el conflicto de intereses entre clases, es que no entendemos absolutamente nada, mucho menos el sindicalismo.

Por otro lado, cualquiera que lleve un mínimo en el mundo sindical habrá tenido que responder a la siguiente pregunta: ¿pero, es x legal? A lo que la mayoría de las veces la respuesta es: no, no lo es. Y ahí acaba todo. La gente no está dispuesta a denunciar siquiera pues es una vía costosa y larga y en general pasa de follones.

Se acaban aquí las opciones de un trabajador de conseguir que se respeten sus derechos laborales. No hablemos ya de conseguir mejoras en el puesto de trabajo.

Asimismo, la mayoría de la gente apoya el concepto de democracia directa. Están hartos del electoralismo, de comicios y de lo que siempre han percibido como chiringuitos, pero desde los sindicatos se vende que no hay alternativa. La hay, pero la democracia directa es un concepto de difícil aplicación si los trabajadores y trabajadoras se encuentran con sindicatos que promulgan todo lo contrario.

La única forma de aplicar la democracia directa en nuestros centros de trabajo es mediante la organización asamblearia, sin representantes, horizontal. No hay más. El problema es el de siempre. Requiere más esfuerzo y más trabajo por parte de los trabajadores y trabajadoras que poner una papeleta en una urna cada cuatro años y seguir quejándote. Y eso los sindicatos profesionalizados lo saben.

Escuchaba el otro día a un compañero decir que personajes (no tienen otro nombre) de UGT habían intentado afiliar a miembros de una sección comentándoles que en UGT ‘no tendrían que hacer nada, no cómo aquí’, en referecia a los piquetes y acciones que se realizaban. Así ‘creen’ estos sindicatos en la clase trabajadora movilizada.

O cuando en la negociación de un ERTE, otro representante de UGT cuestionaba la afiliación que podía tener una sección sindical de CNT en la empresa cuando ellos ni siquiera tenían afiliados en la misma. Tuvo que callarse la boca al enterarse que la sección contaba con 45 trabajadores y trabajadoras afiliadas.

Ésa es la concepción que tienen de los trabajadores. Ellos han venido a salvarnos, porque no podemos salvarnos solos y desconocemos lo que nos conviene.

Algo así debería opinar la comisión negociadora de un ERE (compuesta en su totalidad por CCOO) al aceptar las condiciones mínimas propuestas por la empresa, pese a la negativa de la plantilla de aceptarlas y pedir la impugnación de dicho ERE.

Este concepto del salvador del pueblo o de los trabajadores en este caso, muy propio de la política, se lo hacen suyos representantes de trabajadores de comités que, como si de políticos se tratasen, sólo aparecen cuando vienen elecciones sindicales.

Algunos defenderán que no, que hay sindicalistas muy honestos en estas organizaciones sindicales, que trabajan para sus compañeros y compañeras. Yo todavía tengo que conocer a un delegado de comité que no utilice las horas sindicales para irse antes un viernes.

¿Qué sucede justo después? Que las centrales sindicales, sin rumbo, sin militancia para apoyar sus luchas, miran hacia lo mediático y ‘nuevo’. Los sindicatos corporativos. Como si fueran la panacea, pretenden analizar sus fuentes del éxito para aplicarlas en sus estrategias. Al fin y al cabo, salen mucho por televisión.

Sin embargo, lo que no nos damos cuenta es que están avanzando, juicio a juicio, hacia la derrota final.

Primero, porque su forma gremial de organización no es nueva. La organización sindical ya era así hasta el congreso de Sants de la CNT de 1.918 dónde se impuso el sindicato único para acabar con la división gremial del trabajo. No parece una forma de funcionar muy nueva y sobre todo que, gente con mucha más experiencia sindical que cualquiera de los que campamos hoy en día, decidió que no era una forma válida de confrontar a la patronal. Y no parece que les fuera mal. Un año después se sucedía la Huelga de la Canadiense y la consecución de la jornada de 8 horas de trabajo (spoiler alert, hoy en día es de 9 el máximo permitido por el Estatuto de los Trabajadores, ya estamos peor que hace 100 años).

Y segundo, porque niega la máxima de cualquier sindicalista que se precie, la solidaridad. Me parece muy bien que los riders de Glovo se hayan unido para pedir sus derechos (ojo que no mejoras), ¿pero qué pasa con el personal de oficinas? ¿No sería más lógico aunar luchas? Lo digo con conocimiento de causa pues el personal de oficina no está mucho mejor. ¿Y qué pasa si un colectivo de trabajadores no tiene la fuerza suficiente? Los demás ya están organizados en sus respectivos sindicatos corporativos y ya tienen sus problemas y sus luchas, así que esos colectivos menos fuertes deben conformarse con su explotación.

Muchos de estos sindicatos corporativos se crean huyendo de las siglas, como si las siglas significasen algo más allá de la libre federación de trabajadores y trabajadoras. Creen que bajo unas siglas les van a decir cómo llevar o no llevar una lucha. Sin embargo, luego ceden toda responsabilidad de un conflicto sindical a un abogado. Todo muy coherente.

Podemos ver muchas fotografías en parlamentos europeos o que una ministra o un presidente lleve nuestra camiseta, pero una ley no hará que el empresario de turno, que está acostumbrado a saltársela, nos respete. Nos respetará si teme la organización obrera y las consecuencias, más allá de denuncias, de no respetar los pactos a los que llegue con las trabajadoras y trabajadores. Y ese respeto y ese miedo no surgen de la unión gremial, surgen de la solidaridad de clase y del uso de las herramientas que nos confiere la acción directa: la huelga, el boicot y el sabotaje.

¿Qué hacemos pues para solucionar todas estas cuestiones? Para mi la respuesta es clara. Si en algún momento tenemos que plantar cara al sistema capitalista y ponerlo contra las cuerdas será sólo después de la desaparición del sindicalismo profesional, la renuncia de los privilegios por ley, la extinción de la representación unitaria y la desaparición del sindicalismo corporativo. No necesitamos leyes que nos marquen lo que nosotros mismos debemos imponer a la empresa de forma solidaria entre trabajadores y trabajadoras. La ley en el ámbito sindical es sólo un marco que nos impide ir más allá. Es por algo que la patronal no tiene una ley que la organice y le ponga trabas.

Sólo así, de una vez por todas, organizados de forma horizontal, sin liberados, sin subvenciones, sin privilegios que nos separen, avanzaremos hacia un futuro más justo.

¡Salud y sindicalismo revolucionario!